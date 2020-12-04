 السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع زيمبابوي - بوابة الشروق
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السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع زيمبابوي

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:28 ص

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع زيمبابوي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم.
وقع الاتفاقية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - عن المملكة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بينما وقعها عن زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.
وأكد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومة البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعما لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناء على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 أبريل 1961.
كما جددا التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر ونحو إقامة أفضل العلاقات في مختلف الميادين.


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