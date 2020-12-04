الثوم وعودة لدائرة الاهتمام

أثار الثوم منذ سنوات قليلة اهتمام دوائر علمية كثيرة، فنشرت أبحاث عديدة تربط بين تناول الثوم والوقاية من مشكلات صحية عديدة أهمها أمراض الشرايين (القلب والمخ) وارتفاع نفسة الكولستيرول الردىء فى الدم وسرطان المعدة. ربما كان من أهم تلك الدراسات دراسة صينية من معهد السرطان القومى استمرت لعدة سنوات جاءت لتؤكد أن استهلاك رطل من الثوم الطازج فى الأسبوع يقى بنسبة قد تزيد على ستين بالمائة من سرطان المعدة.

تأتى الدراسة الحديثة هذه الأيام من أستراليا التى نشرت إحدى دورياتها العلمية (ماتوريتاس) المعروفة دراسة استمرت ثلاثة شهور أجريت على خمسين مريضا تناولوا يوميا أربع كبسولات من خلاصة الثوم فانخفض قياس الضغط لديهم بمقدار عشر مليمترات زئبق دون استعمال أدوية لعلاج ارتفاع الضغط.

علقت كارين ريد رئيس فريق البحث العلمى أن خلاصة الثوم عنصر فعال فى انخفاض الضغط على أن يتم تناوله إما طازجا دون طهيه أو فى شكل كبسولات تحتفظ بالزيوت الطيارة فيه، والتى لها ذلك التأثير على ضغط الدم.

التجربة الأسترالية تم تقييمها كعلاج تكميلى قد يضاف للعلاجات الأخرى لضغط الدم المستخدمة إما بمفردها أو مع إضافة مدرات البول. الواقع أن طبيعة تأثير الثوم والبصل على الشرايين إما بالتدخل كأحد العوامل المسببة لسيولة الدم ومقاومة الجلطات أو المؤثرة على ارتفاع نسبة الكولستيرول الردىء بخفضها لا تزال محل بحث وإن كان أثرها قد تم رصده فى دراسات تعددت.

الجديد فى التجربة الأسترالية هو إضافة ارتفاع ضغط الدم للقائمة لكن الدراسة لم توضح أيضا كيف يتم ذلك وإن أكدت على ارتباط انخفاض الضغط بتناول خلاصة الثوم.

تناول الثوم متى اتيحت لك الفرصة مطهوا أو طازجا أو كبسولات لكن يجب أن تتذكر دائما أن طعامك يجب أن يحتوى على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان وأن الحركة الدائمة مهمة وعدم التدخين أمر واجب. إنها نصيحة تذكرك بها جمعية أطباء القلب الأمريكية فى تقريرها هذا العام.