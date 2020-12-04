قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة نسخة كأس العالم للأندية 2021 في اليابان بنظامها المعتاد.

وكان المفترض أن تلعب نسخة 2021 في الصين بالشكل الجديد بمشاركة 24 فريقا، ولكن فيفا قرر أن تلعب النسخة بنظامها المعتاد (مشاركة ٧ أندية أبطال القارات بالإضافة إلى بطل الدولة المستضيفة) على أن تنل اليابان شرف تنظيمها.

ومن المقرر أن تقام منافسة كأس العالم للأندية المقبلة في قطر بالفترة من 1 فبراير حتى 11 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في المنافسة القادمة كبطل للقارة الإفريقية، حيث استطاع ان يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك قبل أسبوع في القاهرة.