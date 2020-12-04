لعنة الإصابات تواصل مطاردة ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

لا زالت الإصابات تضرب ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، بعدما تعرض مهاجم الفريق ماريانو دياز لإصابة قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.

ريال مدريد سيكون أمام اختبار صعب غدًا السبت عندما يحل ضيفًا إشبيلية، على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، ضمن منافسات الجولة 12 من الليجا.

وسيدخل الفريق الملكي المباراة مفتقدًا خدمات ماريانو دياز بعد تعرضه لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين حسبما أشارت بعض الصحف الإسبانية.

المهاجم الدومينيكاني كان قد بدأ في حجز مكان أساسي له في الفريق خلال المباريات الماضية، حيث شارك بصفة أساسية أمام ألافيس وفياريال في الليجا، بالإضافة إلى مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أووربا، قبل أن يتعرض لانتكاسة عضلية اليوم الجمعة.

بالإضافة إلى ماريانو ستشهد القائمة التي ستواجه إشبيلية غدا السبت، العديد من الغيابات بسبب الإصابة أبرزها سيرخيو راموس، داني كارفخال، إيدين هازارد.

وقبل المباراة يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 10مباريات، فيما يحتل إشبيلية المركز الخامس برصيد 16 نقطة من أصل 9 مباريات.