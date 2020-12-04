بيع مسدس جيمس بوند في مزاد علني بأكثر من 250 ألف دولار

تم بيع مسدس، استخدمه الممثل، شون كونري، في أول فيلم لعب فيه دور العميل البريطاني، جيمس بوند، في مزاد علني بمبلغ 256 ألف دولار أمس الخميس.

كان المسدس طراز "ولتر بي بي" قد ظهر في فيلم "دكتور نو" عام 1962، واستخدمه كونري في أول فيلم له، لعب فيه دور العميل السري "007"، بالإضافة إلى الفيلم الأول في السلسلة.

كان مزاد "جوليان" العلني في مدينة بيفرلي هيلز قد قدر أن يتم بيع المسدس بمبلغ يتراوح ما بين 150 ألف و200 ألف دولار.

وقرر المشتري أن يبقى مجهول الهوية، لكن دار المزاد ذكر أنه أمريكي، كان يشاهد كل أفلام جيمس بوند مع أبنائه.

كان كونري قد توفي في تشرين أول/أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 90 عاما في جزر البهاما.

كان كونري، الممثل المفضل الذي لعب دور جيمس بوند لكثير من المعجبين. قد لعب دور الجاسوس البريطاني سبع مرات في الفترة من عام 1962 وعام 1983 .