لقاح «كلوفر» لكورونا يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

سجلت شركة "سيتشوان كلوفر" للمستحضرات الصيدلانية الحيوية استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى من لقاحها ضد فيروس كورنا، مستخدمة مواد مساعدة من شركتي "جلاكسو سميث كلين"، "بي إل سي" و"دينافاكس تيكنولوجيس كورب"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وأدى اللقاح إلى تكوين أجسام مضادة تحييدية وأثبت أنه آمن في دراسة شملت 150 بالغا ومتطوعا مسنا، طبقا لما ذكره كلوفر في بيان اليوم الجمعة.



ومن المقرر البدء في تجارب المرحلة المتقدمة باستخدام نظام المادة المساعدة لشركة "جلاكسو" هذا الشهر، بينما سيتم البدء في تجارب باستخدام المادة المساعدة لشركة "دينافاكس" في النصف الأول من عام 2021.