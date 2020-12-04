وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان وكيلان لعروسين في حفل زفاف جماعي لـ20 عروس

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ أسوان أشرف عطية، فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" لزفاف 20 عروس من الفتيات الأيتام ودعمهم بـ 10 آلاف جنيه لكل عروسة بإجمالى 200 ألف جنيه، حيث حضر الوزير والمحافظ كوكيلين لعروستين بالمشاركة في مراسم عقد القران.



وهنأ سعفان في كلمة مقتضبة، العرسان بحفل الزفاف، معرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام والأولى بالرعاية.



كما حرص على مصافحة العرسان جميعا والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.



من جانبه أشاد محافظ أسوان أشرف عطية، بإطلاق مبادرة "فرحة عمرى" لرسم البسمة على وجوه أبنائنا من شباب وفتيات المحافظة، مشيراً إلى مساهمة هذه المبادرة الكريمة في إتاحة الفرصة لشبابنا لتكوين حياة أسرية جديدة تكون نواة صالحة للمجتمع المصرى الأصيل ولتتحقق بذلك قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التى تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال تعاونها مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأيضاً القطاع الخاص.



وأضاف أن الاحتفال يتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها التى تساهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة.



كما قدم المحافظ الشكر لكل من ساهم وقدم هذا النموذج المشرف للعمل الاجتماعى المتكامل والعظيم وخاصة بيت الزكاة والصدقات المصري وجمعية الأورمان مما يعكس الفكر التنويرى للجهود الحكومية والمجتمعية معاً.