محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار أعمال التطوير بعزبة محسن الكبرى

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لأعمال مشروعات تطوير العشوائيات، وبمواصلة مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، أعمال رصف عزبة محسن الكبرى بنطاق حي المنتزة أول، وذلك في إطار خطة تطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع صندوق العشوائيات لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، أطلق في ١٩ يونيو الماضي، إشارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بتكلفة تقدر بـ ١٠٨,٢ مليون جنيه، ومدة تنفيذها ١٢ شهرا، ويقطن بمنطقة محسن الكبرى حوالي ٧٥ ألف أسرة، وتقع على مساحة ٤٧٧ فدان.

وتتم جميع الأعمال بالمنطقة بالتوازي؛ بدءًا من تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة ١٥,٩ مليون جنيه، من خلال تركيب ١٠٠٠ ذراع و٥٠٠ عامود إنارة، بجانب تطوير شبكة الصرف الصحي من خلال تركيب ١٠٠٠ شنيشة أمطار جديدة، وتطوير الطرق والشوارع بتكلفة ٩٢,٣ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ١٦٧ شارعا، بإجمالي أطوال شوارع بالمنطقة ٣٨ ألف كيلو متر.