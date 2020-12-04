اختناقات مرورية وطوابير طويلة من الشاحنات في شمالي فرنسا

تشكلت اختناقات مرورية طويلة يوم الخميس شمالي فرنسا مع اصطفاف طوابير من الشاحنات على طول الطريق السريع الساحلي قبل أسابيع فقط من نهاية الفترة الانتقالية في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعت السلطات المحلية الفرنسية السائقين إلى تجنب الطريق السريع /إيه 16/ الذي يمر بمدينة كاليه الساحلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن نحو 200 شاحنة كانت تنتظر على الطريق السريع المؤدي إلى نفق بحر المانش الذي يربط البلاد ببريطانيا.

وقال متحدث باسم اتحاد صناعة النقل الوطني في فرنسا للوكالة إن المستودعات في بريطانيا تقوم بعمليات تخزين لتجنب الرسوم الجمركية التي من المقرر تطبيقها مع بداية العام.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية كانون ثان/يناير الماضي لكنها ظلت ضمن نظام الجمارك والسوق الداخلي في الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية بعد خروجها من التكتل.

ولم يتبق سوى أسابيع على الموعد النهائي المحدد بنهاية هذا العام والذي قد يشهد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما يعطل الأعمال والتجارة.

وبعد شهور من الجمود، تقول بروكسل ولندن إنهما تقتربان من اتفاق، لكن الجانبين يختلفان بشأن قواعد الصيد في مياه الاتحاد الأوروبي، واللوائح المتعلقة بالمنافسة والحوكمة.