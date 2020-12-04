إيطاليا: 814 حالة وفاة و24099 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت 814 حالة وفاة و24099 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، مقابل 993 وفاة و23225 إصابة أمس الخميس.

وسجلت إيطاليا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية ، 58852 وفاة بمرض (كوفيد-19) منذ ظهور الوباء في فبراير، في أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.689 مليون إصابة.

يذكر أن معدلات الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا منذ بداية يوليو الماضي كانت بحدود 300 حالة جديدة يوميا، وهذا ما لامس المعدلات المسجلة في المراحل الأولى من انتشار الوباء في أواخر فبراير، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع خلال الفترة الأخيرة.