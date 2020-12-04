حملات توعية لنشر الوعي بين الطلاب بمدارس ملوي المنيا

واصلت وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، عقد سلسلة من حملات التوعية بمركز ملوي، لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، لنشر الوعي بين الطلاب بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وقال ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية وخاصة لطلاب المدارس لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا، مؤكداً استمرار تنفيذ تلك الحملات للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وأوضح الشهاوي أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات المؤثرة داخل المجتمع.

هذا.. وشملت حملات التوعية المرور على مركز ملوي، حيث حضر الحملات 3500 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، لنشر الوعي بمخاطر فيروس كورونا، مع الحفاظ على النظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الآمن للصرف الصحي.