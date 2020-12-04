قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك ازدواجية في تطبيق قواعد حقوق الإنسان في العالم، محذرًا من تطبيق قواعد صماء من أجل ابتزاز قوة معينة أو الضغط عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن أكبر ثلاث محطات تليفزيونية في العالم تهاجم مصر، وهي: بي بي سي وسي إن إن والجزيرة، مشيرًا إلى استهداف مصر بشكل واضح بسبب إحباطها للمخطط الذي كان يهدف تغيير المنطقة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية انتقلت من مرحلة التأييد السياسي إلى التعاطف الإنساني وكادت تدخل في مرحلة التصفية، موضحًا أن مصر من الدول القليلة التي تتمسك بثوابت القضية الفلسطينية.

وأوضح أن نيتنياهو يتحدث بعربدة وخيلاء عن التطبيع العربي، مشيرًا إلى أن اليهود هم من أسقطوا ترامب بعد أن حصلوا على ما يريدون منه.



