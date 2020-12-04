الكرملين: القرم سبب الخلافات الكبيرة بين روسيا وتركيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موقف تركيا من شبه جزيرة القرم هو أحد الخلافات الكبيرة بين موسكو وأنقرة، مشيرا إلى أن روسيا تنقل وجهة نظرها بصبر للأتراك في هذا الشأن.



وأضاف بيسكوف للصحفيين أن "العلاقات الروسية التركية مفيدة للطرفين وتستند إلى مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مصالح بعضنا البعض"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأبناء.



وأوضح: "هناك خلافات في علاقتنا، القرم خلاف كبير، وهنا لدينا وجهة نظر معاكسة تماما... سنواصل إبلاغ نظرائنا الأتراك بموقفنا الثابت بشأن شبه جزيرة القرم".



كان رئيس إحدى لجان المجلس التشريعي المحلي في شبه جزيرة القرم، يوري جيمبيل، صرح بأن "السلطات التركية لا تعترف رسميا بانتماء القرم لروسيا، ليس لأنها تتضامن مع أوكرانيا الرافضة لقرار عودة الجزيرة لروسيا، بل لأن لها أطماعا في شبه الجزيرة".



وأكد المسؤول في المجلس التشريعي المحلي أن روسيا لا يمكنها أن تتخلى عن شبر من أراضيها التي تعد شبه جزيرة القرم جزءا لا يتجزأ منها.



وبحسب سبوتنيك، "عادت" شبه جزيرة القرم إلى روسيا "بناء على تصويت سكانها لصالح استعادة الهوية الروسية والعودة إلى أحضان الوطن في استفتاء في آذار/مارس عام 2014".



يشار إلى أن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عارضا هذه الخطوة وفرضا عقوبات على روسيا بسببها.