استبعاد 5 لاعبين من بعثة شباب بلوزداد الجزائري قبل السفر للقاهرة

غادرت بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة باتجاه العاصمة المصرية القاهرة للقاء النصر الليبي بعد غد الأحد على ملعب "بتروسبورت" في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتضم بعثة شباب بلوزداد، الذي فاز بمباراة الذهاب 2 / صفر، 19 لاعبا، ويغيب عن صفوف الفريق خمسة لاعبين، هم المدافع أنس ساعد ولاعبو خط الوسط بلال تاريكات وحسين سالمي وعادل جرار والمهاجم خالد بوسليو، بداعي الإصابات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرر نقل المباراة بين النصر وشباب بلوزداد من ملعب "الشرطة" إلى ملعب "بتروسبورت" لعدم جاهزية الملعب الأول.