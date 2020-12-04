حزب الوفد ينعي الدكتور محمد نصر: فقدنا علما في الطب والسياسة

نعى رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة، الدكتور محمد نصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وجراح القلب الشهير ونقيب أطباء الجيزة السابق.

وقال أبو شقة فى بيان له اليوم، أنه برحيل الطبيب الماهر محمد نصر فقدت مصر جراحًا بارزًا، كثيرًا ما أسهم في علاج العديد من المرضى وأسهم في تضميد جراح من أصابهم سهم القدر بآلام مبرحة.

وأضاف أن جموع الوفديين فقدوا رمزًا نبيلًا لم يمنعه عمله من المشاركة بأفكاره الخلاقة ونواياه الوطنية المخلصة في العمل السياسي خلال أوقات شهدت خلالها البلاد أحداثًا عاصفة.

وأعلن أبو شقةأن حزب الوفد سيقيم حفل تأبين للراحل الكريم محمد نصر، متقدما بخالص العزاء لأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.