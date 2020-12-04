السعودية تسجل انخفاضا ملحوظا في أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا

سجلت السعودية اليوم الجمعة انخفاضا ملحوظا في أعداد الوفيات، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في المملكة ، لاول مرة منذ اشهر مسجلة 10 حالات.



وأعلنت الوزارة في بيان لها ، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 358336 حالة مؤكدة، بزيادة 234 إصابة عن المسجلة أمس.



وتم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 348238 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).



وأعلنت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5940 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 4158 حالة، منها 596 حالات حرجة.



وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض التي سجلت 70 إصابة، تلتها مكة المكرمة 42 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 35 إصابة، فمنطقة المدينة المنورة 27 إصابة.