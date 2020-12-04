امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

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تواجه متظاهرة تايلاندية اتهامات بإهانة الذات الملكية لسب الملك ماها فاجيرالونجكورن بعد قراءة بيان أمام السفارة الألمانية في بانكوك.

ووجهت الشرطة اليوم الجمعة اتهامات ضد رافيسارا إكسجول بموجب بنود في القانون الجنائي التايلاندي تتعلق بالتحريض والعيب في الذات الملكية، وكلاهما يمكن أن يجعلاها تقضي 22 عاما خلف القضبان.

وظهرت رافيسارا خلال مسيرة في 26 أكتوبر الماضي إلى السفارة الألمانية في بانكوك حيث طالب المتظاهرون بإصلاحات في النظام الملكي.

ويتعرض فاجيرالونجكورن الذي يتردد أنه أغنى ملك في العالم، للانتقاد لقضاء فترات زمنية مطولة في منطقة بافاريا بجنوب ألمانيا حيث يمتلك فيلا مطلة على بحيرة وليس في بانكوك.

وسلم المتظاهرون خطابا يطلب من السفارة التحقيق فيما إذا كان الملك فاجيرالونجكورن يمارس سلطاته من الأراضي الألمانية. وقرأت رافيسارا البيان الذي اتهم الملك بالتدخل في سياسة تايلاند.