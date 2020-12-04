تركيا تؤجل حكمها في قضية تجسس ضد الصحفي دوندار

أجلت محكمة في اسطنبول اصدار حكم بحق الصحفي المنفي، جان دوندار، الذي يحاكم غيابيا بسبب ما يزعم من علاقته بالإرهاب والتجسس، طبقا لوثيقة قضائية، أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأجلت المحكمة الجلسة حتى 23 ديسمبر الجاري، طبقا لما قاله عباس يلشن، محامي دوندار للـ(د.ب.أ).

وتقدم فريق الدفاع بطلب للمحكمة بتغيير القضاة، معللا ذلك إلى الحاجة إلى محاكمة نزيهة. ورفضت المحكمة الطلب، لكن المحامين سيقدمون استئنافا للقرار، طبقا لما قاله يلشن .

ويواجه دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة "جمهورييت" عدة اتهامات في تركيا، من بينها دعم منظمة إرهابية. وتجري محاكمته غيابيا.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلنت محكمة في اسطنبول أن دوندار هارب وصادرت جميع أصوله في تركيا، بعدما تجاهل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة له للعودة إلى تركيا من ألمانيا.

وتمت إدانته بالكشف عن أسرار دولة بنشره معلومات حول قيام الاستخبارات التركية بإرسال شحنات أسلحة إلى مسلحين إسلاميين في سوريا.

وردا على ذلك، كتب دوندار على موقع تويتر :"البيت الحقيقي للمرء هو وطنه. ونحن، 82 مليون مواطن، على وشك فقدان هذا البيت الكبير".

وأضاف :"في الوقت الراهن، هذا أهم من أي بيت آخر".