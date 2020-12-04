اسباب انتشار الرؤوس السوداء في الذقن وطرق التخلص منها

تعاني بعض النساء من تراكم الرؤوس السوداء في منطقة الذقن وليس الأنف فقط، وهذا يسبب لهن إحراجًا وعدم القدرة على التمتع ببشرة صافية ونقية، فما هو أسباب ظهور الرؤوس السوداء بالذقن؟

يقول أوين كرامر، اخصائي الأمراض الجلدية، إن الرؤوس السوداء تظهر عندما تنسد المسام بالزيت الزائد وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا.

وأضاف أن زيادة نسبة الزيت الذي تنتجه الغدد الدهنية في الوجه يؤدي لتراكمه وهذا بدوره يشكل سببًا من أسباب ظهور البثور التي مع الوقت تتطور إلى رؤوس سوداء، أما البكتيريا، فحينما تتراكم تزيد من الرؤوس وتتسبب في انتشار حب الشباب الالتهابي معها- وفقًا لموقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي الخاص بالصحة.

وأوضح أن بصيلات الشعر المسدودة تتسبب أيضًا في ظهور الرؤوس السوداء بالذقن؛ لأنها تحبس خلايا الجلد الميتة في المسام، إضافة إلى الهرمونات التي تتسبب في انتشار حب الشباب والرؤوس السوداء.

وأشار إلى أن الاحتكاك الذي تتعرض له منطقة الذقن، نتيجة التنظيف القاسي أو منظفات الوجه الحبيبية، عاملًا هو الآخر في تراكم الرؤوس السوداء.

وأكد أن الرؤوس السوداء تشبه الحبوب ولذلك لها علاجات منزلية يمكن الاستعانة بها في حالة عدم الرغبة بالذهاب إلى الطبيب الآن، ومنها استخدام غسول للوجه مكون من البنزويل بيروكسايد؛ لأنه يكافح الرؤوس وينقي البشرة، وكريمات موضوعية تحتوي على الريتينويد، وهي قادرة على محاربة الرؤوس السوداء خلال 3 أشهر فقط ومنع ظهورها مجددًا.

وعن العلاجات الطبية، فأوضح أنها تعتمد على الكريمات التي تقتل البكتيريا وتفتح المسام المسدودة وتقلل من دهون البشرة، والتقشير الكيميائي لتقشير الطبقة العلوية من البشرة، وهذا يفيد في إزالة الجلد الميت وتنعيم الوجه، أو الليرز، الذي يفيد في التخلص من البثور وتقليل ظهور حب الشباب.

ونصح اخصائي الجلدية، بغسل الوجه بلطف مرتين يوميًا، الأولى في الصباح والثانية قبل النوم؛ لأن هذا يساعد في إزالة البكتيريا ويقلل من تراكم الجلد الميت والزيوت، والتأكد من أن منتجات البشرة من مستحضرات تجميل وواقي الشمس لا تسد المسام، مع تجنب لمس الوجه كثيرًا، وبشكل خاص حب الشباب لأنه سيزيد وهذا يحفز الجلد على استقبال الرؤوس.