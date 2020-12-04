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يسعى مسؤولو النادي الأهلي في التعاقد مع الأوروجواياني جاستن سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، قبل غلق باب قيد يوم 6 من الشهر الجاري.

وذكر موقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي اليوم الجمعة أن مويرا موسيماني زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ووكيلة أعماله هي من تحاول إتمام الصفقة بنجاح.

وأضاف التقرير أن مويرا موسيماني تواصل التفاوض مع إدارة صنداونز لإتمام الانتقال قبل غلق باب القيد في مصر.

وأشار التقرير إلى أن قبل تجديد تعاقد بيتسو مع صندوانز في شهر مايو الماضي كانت المفاوضات معقدة قبل أن تستطيع إتمامها بنجاح وتجلب لبيتسو عقدا لأربع سنوات.

كما ذكر التقرير مدى أهمية دورها في إتمام انتقال بيتسو إلى الأهلي في مفاوضات لم تستغرق سوى 48 ساعة فقط.

وأنهى التقرير: "حتى الآن فإن عمل مويرا متوقف قبل موعد غلق الانتقالات في مصر يوم الأحد لكن سمعتها في العمل تسبقها".