إزالة فورية لـ89 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية خلال نوفمبر

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أكد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 89 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة فدانين و22 قيراطا و14 سهما.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وقال وكيل الوزارة - في بيان اليوم - إن الازالات عبارة عن إزالة فورية لـ٨٣ حالة بمساحة فدانين و18 قيراطا و13 سهما وإزالة سابقة لـ 6 حالات بمساحة 3 قراريط وسهم.

وأشار إلى أن إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة ترصد أي مخالفة تعد على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.