المقاولون يحقق فوزا تاريخيا على أرتا سولار ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية

حقق المقاولون العرب فوزا تاريخيا مساء اليوم الجمعة، على أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 9 - 1 في إياب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية.

وتأهل المقاولون العرب إلى دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية بعد فوزه ذهابا وايابا بعشرة أهداف مقابل هدف، على أن يلتقى مع فريق النجم الساحلي في الدور المقبل.

ومن المقرر أن يواجه فريق المقاولون العرب، فريق النجم الساحلي التونسي، في دور الـ32 ، حيث تقام مواجهة الذهاب في مصر أحد يومي 22 أو 23 في شهر ديسمبر الحالي، على أن تقام مباراة الإياب في تونس إما 5 أو 6 من شهر يناير العام المقبل.