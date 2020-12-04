شرطة هولندا تداهم عصابة للمخدرات

ضبط محققون هولنديون عصابة مخدرات وصادروا 350 كيلوجراما من الكيتامين، قيمته ثمانية ملايين يورو (7ر9 مليون دولار).

وبشكل إجمالي، كانت هناك عمليات تفتيش في 13 مكانا في هولندا، بما في ذلك امستردام ولاهاي، بالإضافة إلى بلدة جروناو الحدودية الألمانية. وفي تموز/يوليو الماضي، ألقى غرباء كميات ضخمة من النفايات من معمل للعقاقير هناك.

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أنها أكبر كمية من تلك المادة، التي كان يتم استخدامها بشكل غير شرعي كمخدرات غير قانونية ، والتي تم ضبطها في هولندا على الإطلاق.

وتم القاء القبض على 11 مشتبها بهم-تسعة رجال وامرأتان، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و60 عاما.

ومن بين هؤلاء رجلان/32 عاما/ و/37 عاما/، من منطقة "هوفدورب" بالقرب من امستردام، يعتقد محققون أنهما زعيما العصابة.

وجرت المداهمة في 28 تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد أكثر من عامين من جهود للشرطة.