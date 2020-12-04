مسؤولة روسية: نسعى لافتتاح 170 مركزا للتطعيم ضد كورونا بموسكو

قالت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، إنه تم افتتاح 70 مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا حتى الآن، ونأمل في نهاية العام أو بداية العام المقبل فتح 170 مركزا للتطعيم بموسكو وسنواصل زيادة عددها".

وأضافت راكوفا ـ في تصريح لقناة (موسكو 24) اليوم الجمعة، أن الحق في التطعيم ليس فقط للأطباء والمعلمين، وإنما أيضًا للموظفين الآخرين في المؤسسات التعليمية والطبية وعمال التنظيف والعاملين الطبيين المبتدئين والإداريين، لأنهم من الشرائح التي لا تقل خطراً من الأطباء والمعلمين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه في وقت سابق ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كوفيد 19، بتوفير اللقاح في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بالمجموعة الأكثر عرضة للخطر.