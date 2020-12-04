طرق التخلص من الوبر في الملابس الشتوية ونصائح لعدم ظهوره مجددا

يعد الوبر من أكثر الأشياء المزعجة بالملابس الشتوية، لأنه يتراكم ويجعل مظهر الجواكت غير لائق وخاصةً بالنهار، ويتطلب وقتًا طويلًا لإزالته وأحيانًا يفشل الشخص في التخلص منه تمامًا.

ووفقًا لموقع " سويجويد" الأمريكي الخاص بالموضة والملابس، فإن من الطرق الفعالة في حماية الملابس من الوبر أو التقليل من تواجده، ما يلي:

- الغسيل اليدوي

إذا تم غسل الملابس الشتوية التي تلتقط الوبر، مثل الجواكت الصوف، يدويًا، فأن هذا يجعلها محمية من الوبر الذي يتراكم عليها عند غسلها في الغسالة مع الملابس العادية.

- فصل الملابس

يجب فصل الملابس عند وضعها داخل الغسالة، وجعل الأبيض منفصل والألوان في دورة ثانية، لأن هذا يقلل من تقابل الأقمشة التي تطرد الوبر خلال التنظيف مع الأخرى، وتعتبر الملابس الداخلية القطنية والجوارب والملابس الصوفية والبطانيات والشنيل والقطيفة، من أهم منتجي الوبر .

- تقليل مرات الغسيل

كلما زادت عدد مرات الغسيل كلما تعرضت الملابس للتلف والتآكل وهذا يؤدي لإنتاج الوبر.

وأكثر الأشياء التي يجب غسلها، هي الملابس الداخلية أو التي تمتص العرق، أما البنطال والجاكت والأشياء الأخرى فيمكن غسلها بعد عدة مرات استخدام.

- التقليل من استخدام المجفف

يفضل عدم استخدام المجفف قدر الإمكان واللجوء إلى تعليق الملابس في الهواء الطلق لتجف؛ لأن هذا يقلل من تراكم الوبر عليها، مع عدم ترك الملابس في الغسالة بعد انتهاء دورة الغسيل.

- تنظيف الغسالة

يجب تنظيف الغسالة مرة كل شهرين عبر تشغيل دورة تنظيف فارغة أو بالخل؛ لأن هذا يزيل الوبر والأوساخ المتراكمة داخلها.

طرق إزالة الوبر من الملابس:

- فرشاة الوبر

هذه الفرشاة يدوية مصممة لالتقاط الوبر، واستخدامها يعتمد على تمشيط الملابس بعد تجفيفها.

- اللاصق

الشريط اللاصق يساعد أيضًا في التخلص من الوبر، وما يجب فعله هو وضعه على مكان الوبر ونزعه بعد تثبيته جيدًا.

- منعم الأقمشة

يستطيع منعم الأقمشة إزالة الوبر إلى حدًا ما، ولكن يجب التأكد من تنظيف فلتر الغسالة بعد استخدامه منعًا لتراكم الوبر في الملابس خلال غسلها مرة ثانية.

