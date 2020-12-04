 بايدن يعتزم الدعوة إلى استخدام الكمامات لمدة 100 يوم بعد تنصيبه - بوابة الشروق
الجمعة 4 ديسمبر 2020 5:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

بايدن يعتزم الدعوة إلى استخدام الكمامات لمدة 100 يوم بعد تنصيبه

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 5:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 5:22 ص

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الخميس، إنه يعتزم التوصية بأن يستخدم جميع الأمريكيين كمامات في الأماكن العامة لمدة 100 يوم من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووضع بايدن ، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، خططه المستقبلية للتعامل مع الجائحة.

وقال بايدن "سأصدر أمرا دائما بأنه يجب أن يستخدم الفرد كمامة داخل المباني الاتحادية، وفي وسائل النقل بين الولايات، كما يجب أن يستخدم كمامة على متن الطائرات والحافلات وما إلى ذلك".

وأضاف "في اليوم الأول لتنصيبي، سأطلب من الشعب استخدام الكمامة لمدة 100 يوم. 100 يوم فقط من استخدام الكمامة. ليس إلى الأبد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك