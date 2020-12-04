تحرير 222 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيش بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن المديرية شنت حملات تموينية مكبرة خلال يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وقال وكيل الوزارة - في تصريح اليوم - إن الحملات أسفرت عن تحرير 222 محضر تمويني تنوع ما بين 101 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و121 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير (3) محاضر جنح بناحية الشهداء ضد أصحاب محال بقالة لحيازتهم مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط 69 عبوة و176 قطعة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، فضلاً عن تحرير (2) محضر بناحية أشمون ضد أصحاب محال بقالة لبيعهما سجائر بأزيد من السعر الرسمي.