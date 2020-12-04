إثيوبيا: اندلاع احتجاجات في عاصمة إقليم تيجراي

قال زعيم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، اليوم الجمعة، إن احتجاجات اندلعت في عاصمة الإقليم التي سيطرت عليها القوات الاتحادية قبل أيام في الحرب التي تشنها منذ شهر.



لكن التلفزيون الرسمي عرض صورا لأناس يتسوقون أو جالسين على مقاعد مستديرة في مدينة مقلي، فيما قال الرئيس التنفيذي الجديد للإقليم الذي عينته الحكومة إن السلام يعود إلى المنطقة، وفقا لموقع إذاعة مونت كارلو الدولية.



واندلع القتال في الرابع من نوفمبر بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت تحكم الإقليم.



ويعتقد أن الآلاف قتلوا فيما فر ما يربو على 45 ألف لاجئ إلى السودان.



وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة فيما يبدو وبدأوا مقاومة بأسلوب حرب العصابات.



وقال دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، يوم الجمعة إن هناك احتجاجات شعبية في مقلي التي يقطنها 500 ألف نسمة بسبب عمليات نهب يقوم بها جنود إريتريون.



وأضاف "الجنود الإريتريون في كل مكان"، واتهم مجددا الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بإرسال جنود عبر الحدود لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مواجهة الجبهة الشعبية. لكن إثيوبيا وإرتيريا نفتا ذلك.