 لسنا المجر أو تركيا.. ماكرون يتعهد بحماية حرية الصحافة والتظاهر بعد احتجاجات ضد قانون أمني - بوابة الشروق
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لسنا المجر أو تركيا.. ماكرون يتعهد بحماية حرية الصحافة والتظاهر بعد احتجاجات ضد قانون أمني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
باريس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 9:08 م | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 9:08 م

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحماية حرية الصحافة وحرية التظاهر اليوم الجمعة، بعد احتجاجات ضد تشريع مقترح، يقيد حق المواطنين في تسجيل لقطات مصورة لضباط شرطة.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "بروت" الالكترونية متسائلا: "هل الحريات مقيدة في فرنسا؟". وقال إن هذا هو الوضع حيث إن البلاد تجتاحها الجائحة، وليست في مناطق أخرى.

وقال ماكرون: "نحن لسنا المجر أو تركيا".

ولأسابيع، كانت هناك انتقادات قوية للمادة رقم 24 من قانون الأمن العالمي المزمع، والذي تقول الحكومة إنه يحمي رجال الشرطة.

ويقول منتقدون إن القانون سيقيد حرية الصحافة.

وقال ماكرون: "أتفق الرأي مع هدف المادة رقم 24 لتحقيق حماية أفضل لرجال الشرطة"، مضيفا أنه لا يريد تحقيق هذا الهدف بتقييد الحريات.

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