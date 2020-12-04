استعدادات مكثفة لمنتخب اليد قبل مونديال ٢٠٢١

دخل منتخب مصر لكرة اليد رجال في معسكر مغلق في القاهرة تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو و مجدى أبو المجد المدرب العام للفريق استعدادا لبطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 13 الى 31 يناير 2021.

ويخوض المنتخب الوطني معسكره المغلق بدون اللاعبين المحترفين ووضع باروندو جدول لتدريب اللاعبين على فترتين يوميا خلال الفترة من 1 الى 22 ديسمبر الشهر الجاري علي ان يتخلل المعسكر مباراتين ودايتين مع منتخب البحرين .

ومن المقرر ان ينضم جميع اللاعبين المحترفين لصفوف المنتخب الوطني يوم 22 ديسمبر الجاري فيما عدا اللاعب يحيى خالد المحترف بصفوف نادى فيزبريم المجرى و ذلك لخوضه مباريات نهائية مع فريقه ببطولة دوري ابطال أوروبا على ان ينضم لصفوف المنتخب يوم 31 ديسمبر الجاري.

وتسببت جائحة كورونا إلغاء حوالى 20 مباراة من المباريات الدولية الودية لمنتخبنا الوطنى خلال الاستعدادات لبطولة العالم فكان من المفترض حسب برنامج اعداد المنتخب الذى وضعه المدير الفنى للمنتخب روبرتو جارسيا باروندو ان يخوض منتخب مصر 12 مباراة ودية في المرحلة الأولى و الثانية من الاستعدادات بالإضافة الى المباريات التي تم الغاؤها خلال فترة الاعداد في شهر أكتوبر و شهر نوفمبر حيث تم الغاء مباريات ودية مع البرازيل و الارجنتين و اليونان و تقابل منتخب مصر الوطنى وديا مع البحرين خلال هذه الفترة.

وقد تم التواصل مع العديد من الدول صربيا و المجر و بولندا و سويسرا لعمل مباريات ودية هناك ولكن نظرا لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا بهذه الدول فقد تم التفاهم على عدم السفر اليها.

وتبقى مقدونيا هي الدولة الوحيدة التي يمكن إقامة مباراتين معها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر حسب الاتفاق معها و سوف يتم التواصل الدائم مع اتحادها لمتابعة تتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا حتى السفر.

و سوف يدخل المنتخب الوطني من اول شهر يناير 2021 فى معسكر مغلق بالقاهرة يتخلل المعسكر خوض مباريات ودية مع منتخب اليابان و منتخب البرازيل و ذلك قبل انطلاق بطولة العالم فى 13 يناير 2021.