 المغرب: ضبط خلية إرهابية موالية لـ داعش بمدينة تطوان - بوابة الشروق
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المغرب: ضبط خلية إرهابية موالية لـ داعش بمدينة تطوان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:51 ص

قامت سلطات الأمن المغربي المختصة اليوم الجمعة بعملية أمنية في مدينة تطوان تمكنت خلالها من ضبط عناصر خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي .
￼ وقادت فرق مكافحة الإرهاب المغربية اليوم ،عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و38 سنة.
￼ وكشفت مصادر أمنية أن الأشخاص الذين تم ضبطهم في عمليتين متزامنتين في نفس التوقيت، بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي ووثقوا ذلك في شريط فيديو يؤكد طابعهم الإجرامي.
￼ وأضافت المصادر أن العناصر الارهابية المضبوطة حرضوا خلال مبايعتهم للتنظيم الإرهابي على ارتكاب اعمال اجرامية والقيام بعمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية.


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