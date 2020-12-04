نواب لـ«الشروق»: آخر جلسة للبرلمان الحالي منتصف ديسمبر الجاري

بكرى: قانونا المحليات والإجراءات الجنائية على رأس أولويات البرلمان المقبل

رجح عضو مجلس النواب مصطفى بكرى أن تكون الجلسة العامة التى ستعقد يوم 15 ديسمبر من الشهر الحالى، هى آخر جلسة فى عمر المجلس الحالى.

وأشار بكرى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إلى أنه سيتم خلال الجلسة العامة المقبلة مناقشة اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، ومن الوارد أن تكون هناك بعض مشاريع القوانين الأخرى.

وأكد بكرى أن مجلس النواب الجديد سيعقد أولى جلساته الإجرائية يوم 10 يناير المقبل، كما أنه سيتم حلف اليمين للأعضاء الجدد وانتخاب رئيس ووكيلى المجلس، وذلك بعد انتهاء عمل المجلس الحالى يوم 9 يناير 2021.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجلس الجديد ستكون على رأس أولوياته الانتهاء من قانونى المحليات والإجراءات الجنائية.

من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والقيادى بحزب مستقبل وطن ياسر عمر، إنه لن يكون هناك قوانين جديدة يتم مناقشتها فى البرلمان الحالى قبل انتهائه، مضيفا أنه سيتم التصديق على لائحة مجلس الشيوخ فى الجلسة العامة المقبلة وسيتم عرض إنجازات البرلمان الحالى بجانب أنه سيتم مناقشة عدة اتفاقيات إن وجدت.

وأكد عمر فى تصريحه لـ«الشروق» أن جميع القوانين التى وردت إلى البرلمان الحالى، ولم ينته منها ستكون على أولويات البرلمان المقبل، أبرزها قانون المحليات وبعض القوانين المتعلقة بالمالية العامة واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح: «قانونا الأحوال الشخصية والإيجار القديم يحتاجان إلى وقت كبير لمناقشتهما، ولن يكونا على وجه الاستعجال فى البرلمان المقبل».

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى أكد فى تصريحات سابقة له أن البرلمان الحالى «برلمان 30 يونيو»، أكمل مدته بنجاح وثبات وسيسلم المسئولية لمجلس نواب 2021 بنفس النجاح والثبات.

وقال فوزى إن الأداء التشريعى والرقابى لأعضاء مجلس النواب اتسم بإعلاء صالح الوطن والمواطن، وكانت انحيازاتهم الوطنية ــ أغلبية وأقلية ــ مثالا يحتذى وقاعدة لا استثناء عليها.