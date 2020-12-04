منح مؤسسي بيونتيك جائزة الاستدامة الألمانية لتطويرهما لقاحا مضادا لكورونا

حصل مؤسسا شركة "بيونتيك" الألمانية للأدوية الحيوية، أوجور شاهين وأوزليم توريشي، على جائزة فخرية من جائزة الاستدامة الألمانية، تكريما لتطويرهما لقاحا ضد كورونا.



وأسس الزوجان الطبيان الشركة التي طورت اللقاح مع شركة الأدوية "فايزر" الأمريكية. وتُعقد آمال كبيرة على هذا اللقاح في مواجهة الجائحة.



ومن المقرر تسليم الجائزة مساء اليوم الجمعة.



وحصل شاهين، الذي ولد في تركيا وقدم بعد ذلك إلى ألمانيا مع والديه، على الدكتوراه في كولونيا. وولدت توريشي في ألمانيا، وحصلت على الدكتوراه في مدينة هومبورج بولاية زارلاند. وكلاهما متخصص في الطب البشري.



وسيحصل على جوائز شرفية أخرى اليوم المغني البريطاني السير إلتون جون، والباحث الأمريكي في الشؤون المستقبلة جيريمي ريفكين، والمغنية جوي دينالان، والمغني وكاتب الأغاني جاك جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن "الصفقة الأوروبية الخضراء".



وهذه هي المرة الثالثة عشرة التي تُمنح فيها الجائزة. وتشارك الحكومة الاتحادية والاتحادات المحلية وجمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية في المؤسسة التي تمنح الجائزة.