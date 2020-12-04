كازاخستان تبدأ إنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك ــ V ضد كورونا هذا الشهر

أعلن المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني أن إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "سبوتنيك ــ V" في كازاخستان سيبدأ 22 ديسمبر الجاري.

وذكر بيان للرئاسة الروسية اليوم الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنه تم إبلاغ رئيس الدولة بأنه وفقا لاتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك ــ V" الروسي في 22 ديسمبر الحالي في كازاخستان.

وكانت روسيا قد أعلنت في أغسطس الماضي تسجيل أول لقاح في العالم ضد (كوفيد-19). وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول (سبوتنيك ــ V) ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قد أعلنت في وقت سابق أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي تلقى طلبات لشراء 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V" من أكثر من 50 دولة.