مقولة طالما رددها الجميع: الحركة بركة هى بالفعل نصيحة وإن صحت مع الجميع فإنها تعلو قدرا لدى المسنين. عدد شهر نوفمبر من الدورية العلمية الأوروبية للطب الوقائى أشارت إلى أهمية الحركة فى حياة كبار السن حتى إذا اقتصرت على أقل القليل منها. نشر فريق علمى مشترك هولندى بريطانى نتائج رصد التأثيرات الصحية المختلفة التى تنتج عن حرص كبار السن على ممارسة ألوان الرياضة البدنية. أفادت نتائج الدراسة بأن ممارسة الرياضة حتى فى أبسط صور الحركة البسيطة مثل الحرص على المشى منها فائدة جمة وأنها أفضل بكثير مهما كان قدرها من عدم الحركة والخمول. فهى فى النهاية تتيح فرصة تفادى مخاطر الإصابة بأمراض القلب للأصحاء وخفض احتمالات الإصابة بمعاودة المرض والحوادث للمرضى منهم.

تعد تلك الدراسة من الدراسات المهمة المؤثرة إذ إنها شملت نحو ٢٥ ألف شخص فيما فوق الخامسة والخمسين من العمر تمت مقابلتهم على مدى ١٨ سنة متصلة فى ١٠ دول أوروبية مختلفة.

ينصح فريق العمل كبار السن بضرورة أداء ١٥٠ دقيقة على الأقل فى الأسبوع نصفها على الأقل خفيفة كالمشى والنصف الآخر أعلى من نسبة الإجهاد مثل المشى بسرعة أكبر أو ركوب العجل.

العلاقة بين التمارين البدنية والحفاظ على حيوية الجهاز الدورى وشرايين القلب علاقة تم إثباتها فى صورتها الإيجابية منذ سنوات عديدة كان من أهمها الدراسة التى تبناها د. جى آر موريس منذ عام ١٩٦١ والتى أشار فيها إلى ضرورة أن يمارس الإنسان رياضة متوسطة لعالية الجهد للحصول على نتائج ممكن التحقق منها فى مجالات وقاية الإنسان من أخطار أمراض شرايين القلب. لكن فى حالة كبار السن فإن بذل الجهد لمعدلات عالية من الجهد قد تكون عقبة تجعلهم يقلعون عن ممارسة الحركة أساسا.

لذا فأهمية تلك الدراسة تكمن فى تشجيعهم على مجرد الحركة المستمرة والقيام بأى جهد ممكن فهو بلا شك محسوب مثل المشى أو أداء بعض أعمال المنزل الخفيفة أو أعمال زراعة الحدائق البسيطة. الواقع أن ذلك يمل أثرا إيجابيا نفسيا أيضا يحتاجه كبار السن فى تلك المرحلة الرمادية من أيام العمر فالحركة تزيد من ربط الإنسان بالبنية التى يعيش فيها، وتؤكد انتماءه له وعدم تخلفه عنها كما أنها تزيد من أواصر العلاقة الإنسانية بين الإنسان ومن يمارسون معه تلك الرياضات مهما كانت بسيطة. يبدو بالفعل أن العلم فى جانب أحاديث أهل زمان!