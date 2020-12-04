يفتتح أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، فى السابعة مساء الاثنين، معرضاً بعنوان "الطبيعة الروسية" للفنان التشكيلي فلاديمير فاخروشيف بقاعة المعارض الكبرى داخل المركز الثقافى الروسى بالدقى.

يضم المعرض 40 لوحة يستكشف من خلالها الطبيعة الروسية بكل تفاصيلها والوانها الزاهية بلمسات فنية ابداعية.

وعبر الفنان الروسي فلاديمير عن سعادته بحضوره للقاهرة وتقديم معرضاً له لأول مرة، مؤكداً أن ذلك كان أحد احلامه التي تمكن من تحقيقها أخيرا، وأنه اتخذ قرار الحضور برفقة زوجته وعائلته لإقامة المعرض فى هذه الفترة العصيبة فى تحدى لجائحة كورونا التى أعاقت الحياة الفنية.