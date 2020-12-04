أعلنت ناميبيا الشهيرة بانتشار الحيوانات البرية، أمس أول الأربعاء، عرض 170 فيلا فى مزاد علني، بحجة حمايتهم من موجة الجفاف، وكثرت حوادثها الناجمة على اقتحام المناطق السكنية بشكل متكرر.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وزارة البيئة الناميبية، أنه يسمح ببيع الفيل لكل مشترى من ناميبيا أو من خارجها إذا توافرت به عدة معايير صارمة، منها وجود مكان مخصص للفيل، وشهادة من بلد المشترى تسمح باستيراد الأفيال.

وشهدت أعداد الفيلة الناميبية، تزايد بنحو 7500 في منتصف التسعينيات إلى 20 ألف في 2019، وذلك بعد برامج بيئية صارمة لتحسين أعدادها، حسب ما ذكرته أرقام الحكومة الناميبية.

وتراجعت ناميبيا العام الماضى، عن تقيدها بقوانين عدم الإتجار بالحيوانات البرية، وذلك لصيد الحيوانات بداعي أن عوائد الصيد تستخدم لعمل برامج الحفاظ على الحياة البرية.

ونظمت ناميبيا أكتوبر الماضى، مزادا لـ100 جاموس برى، كما عرضت 1000 حيوان برى في مزاد علني نصفهم من الجواميس.