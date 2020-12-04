تركيا: اكتمال بناء جدار أمني بين ولاية أغري وإيران

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الجمعة، اكتمال بناء جدار أمني بطول 81 كيلومترا بين ولاية أغري، شرقي البلاد، وإيران.



وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، بدأت تركيا قبل عامين عملية بناء الجدار، مع توجه إرهابيي حزب العمال الكردستاني من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد إلى الحدود الشرقية، بالتزامن مع تضييق الخناق عليهم في المنطقة.



وفي تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال صويلو: "في إطار أنظمة الأمن المادي للحدود التي تنفذها وزارتنا، تم اليوم الانتهاء من بناء جدار الأمن البالغ طوله 81 كيلومترًا على حدودنا بين ولاية أغري (شرق) وإيران".



و"حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية، أسفرت أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما عن مقتل حوالي 40 ألف شخص.



ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع الحزب في جنوب شرق البلاد، وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنف الحزب تمرده وهجماته ضد عناصر الأمن والجيش.