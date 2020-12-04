محافظ بني سويف: المساجد أصبحت منارة للعلم والوعي بعد الإشراف الكامل من الأوقاف

افتتح محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مسجد بني موسى الشرقي بقرية إبشنا مركز بني سويف، بجانب افتتاح مسجد التوبة بقرية الشوبك بإهناسيا، وذلك بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

شهد الافتتاح حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والنائب محمد رجب، والنائب محمد سيد كامل عضوي مجلس النواب، واللواء وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذه المناسبة السعيدة، وهي افتتاح بيتا من بيوت الله بعد تطويره وإحلاله وتجديده بالكامل من خلال تعاون الأوقاف والمجتمع المدني، في إطار خطة الوزارة الطموحة التي تحصد حاليا المحافظات ثمارها، مشيرا إلى أنه خلال 3 أشهر فقط تم افتتاح 18 مسجدا بعد تطويرهم ورفع كفاءتهم بشكل كامل.

وأضاف أن إشراف وزارة الأوقاف الكامل على المساجد يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن ديننا الإسلامي ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين شبابنا، مشيرا إلى أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن اليوم، يشهد افتتاح مسجدين بعد إحلالهما بالكامل، حيث يتم افتتاح مسجد التوبة بقرية الشوبك بمدينة إهناسيا على مساحة 330 مترا، ومسجد بني موسى الشرقي بقرية غبشنا مركز بني سويف على مساحة 300 متر، مؤكدا أنه يتم المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا.