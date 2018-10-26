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تقرير: حبس عالم روسي للاشتباه في ارتكابه خيانة عظمى

موسكو - د ب أ
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 12:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 12:29 ص

أفادت تقارير إعلامية محلية اليوم الخميس، بأن محكمة في روسيا قضت باحتجاز عالم فيزيائي روسيا للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس نقلا عن مصادر لم تحددها، أن العالم شارك فى تطوير طائرة أسرع من الصوت تعمل بالهيدروجين.

وقالت وكالة أنباء تاس الحكومية إن المحكمة قضت باحتجاز العالم حتى مطلع فبراير من العام المقبل.

وتردد أن العالم قام بالتدريس في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، وأنه شارك في مؤتمرات دولية والتقى علماء من ألمانيا.

واستمعت المحكمة إلى القضية في جلسة سرية، ولذلك فإن الادعاءات الدقيقة ضد العالم غير معروفة. ويعتبر الجيش الروسي أن أنظمة الدفع الأسرع من الصوت مهمة من الناحية الاستراتيجية.

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