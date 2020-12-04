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الكويت: حالتا وفاة و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
الكويت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 6:00 م
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143917 في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في البلاد حتى اليوم 886 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 84 حالة تتلقى الرعاية الصحية، وقال السند أنه تم تسجيل 474 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 139148 حالة.

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