«زهرة الخشخاش»

خيرى شلبى

دار الشروق

منصة «اقرأ لى»

تدور أحداث الرواية بين الحرب العالمية وثورة 1952 حول شاب من أسرة بسيطة ينتقل للعمل لدى أسرة ثرية بالقاهرة فيكتشف علاقات غريبة وصفقات سياسية وتجارية وأعمال سمسرة وغش تجارى وجمعيات يهودية ومنشورات صهيونية. كل ذلك بأسلوب خيرى شلبى السلس الأخاذ، الذى يجعل الرواية تمتلئ بالتجارب غير المعتادة والنماذج الفريدة والعوالم المدهشة.



«صياد النسيم»

محمد المخزنجى

دار الشروق

منصة اقرأ لي



صياد النسيم ليس مجرد عنوان لقصة من القصص الست عشرة فى هذا الكتاب، بل هو إشارة إلى روح الكتابة التى تستخرج من هجير الواقع نسائم سحرية خافية، مواسية بعذوبتها، وناقدة برفيفها، يبرع فى استخراجها من مكامنها، بدأب المعرفة وحساسية الفن، الدكتور محمد المخزنجى، أحد أهم فرسان القصة العربية الحديثة منذ ظهور كتابه الأول «الآتى»، وحتى الآن، فهو لا يزال يكتشف لهذا الفن آفاقا غير مطروقة، يرتادها بابتكارات نشطة وجرأة لا تفتر، وروح حلوة بأقصى المستطاع، فى مواجهة البلادة والقسوة.



«قمر على سمرقند»

محمد المنسى قنديل

دار الشروق

منصة «Storytel»

عندما يقوم «علي» الطبيب المصرى الشاب برحلة إلى مدينة «سمرقند»، بحثًا عن سر قديم ويتقابل مع رجل أسطورى هو «نور الله» الذى يقود سيارته ويوجه مصيره، ويخوضان معًا مغامرة فى أماكن مدهشة، وتأخذ الرحلة أيضًا بعدها فى الزمان فتستكشف بعضًا من ماضى هذه الأرض الغضة والغنية بالتاريخ والأساطير، وتخوض فى تعقيدات الحاضر بكل ما فيه من مؤامرات وعنف وجنس. إنها رواية تستكشف أرضًا جديدة وتخوض فى تضاريس لم تصل إليها الرواية العربية من قبل، وتطرح أسئلة تتعلق بالهوية والذات والمصير الإنسانى.



«لا تقولى أنكِ خائفة»

جوزبة كاتوتسيلا

منصة «Storytel»



الرواية مستوحاة من قصة حياة العداءة الصومالية سامية يوسف عمر. كم نعرف عن الصومال وعذابات أهل الصومال؟ لقد جاء الكاتب الإيطالى جوزبة كاتوتسيلا ليخبرنا عن الصومال، لقد ذهب وبحث وقابل كل من كان على علاقة بسامية من قريب أو بعيد، وصل ليستطيع أن يسمع صوتها وينقل لنا الرواية به، فعند الاستماع لهذه الرواية بصوت الراوية كناز الطوبال ستجد أنها قدمت إضافة قيمة للرواية فمنحت الكتاب رونقا خاصا.

