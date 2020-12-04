نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة مراجعة تراخيص البناء

ترأس الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، لجنة مراجعة تراخيص البناء، بحضور أعضاء اللجنة، السكرتير العام، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، ونقيب مهندسي الفيوم، ومدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تقديم 118 ألف طلب للتصالح حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، كما تم متابعة آخر أعمال لجنة مراجعة التراخيص، والتي انتهت من مراجعة كافة تراخيص مدينة الفيوم.

وأشار إلى البدء في مراجعة تراخيص البناء بمراكز المدن المختلفة، لافتا إلى مراجعة الاشتراطات البنائية والتي سيتم إعلانها قريبا، مناشدا أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية المدة المحددة في 31 ديسمبر.