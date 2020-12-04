بايدن وأوباما وبوش مستعدون لتلقي لقاح كورونا علنا لطمأنة الأمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والرؤساء السابقون باراك أوباما، وجورج بوش الابن، وبيل كلينتون، أنهم مستعدون للتطعيم باللقاح ضد كورونا علناً، للتشجيع عليه.

وقال أوباما إنه "يثق تماماً" في السلطات الصحية في البلاد، بما في ذلك عالم المناعة أنتوني فاوتشي الشخصية العلمية المحترمة في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي مقابلة مع اذاعة "سيريوس اكس ام" نشرت مقتطفات منها على يوتيوب أمس الأول، قال: "إذا قال لي انتوني فاوتشي إن هذا اللقاح آمن ويمكنه أن يحمي من الفيروس، فلن أتردد".

ودعا مقال في صحيفة واشنطن بوست الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبه كامالا هاريس، إلى التطعيم باللقاح على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون لإقناع المشككين، وهم كثر، في الولايات المتحدة.

وبسؤاله عن الأمر، قال بايدن أمس الخميس إنه سيكون "سعيداً" بالتلقيح علنا بمجرد أن يوصي فاوتشي به.

وأشار ممثل عن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إلى أن الرئيس الجمهوري الأسبق مستعد أيضا للترويج للقاحات.

وقال فريدي فورد: "يجب التأكد في بادئ الأمر أن اللقاحات آمنة وأن تعطى إلى الفئات السكانية" ذات الأولوية.

من جهته، قال المتحدث باسم بيل كلينتون، أنجل أورينا لـ"سي.إن.إن" إن" "الرئيس الديموقراطي السابق، سيلقح علناً "إذا كان ذلك سيجعل جميع الأمريكيين يفعلون الشيء نفسه".