مجلس النواب الليبي يدعو أعضاءه لجلسة رسمية لبحث التطورات الراهنة بالبلاد

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل، ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي الليبية.

وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي على شبكة الإنترنت، أن الجلسة ستناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار الاجتماعات التي يحضرها حاليا أعضاء في مجلس النواب بمدينة غدامس الليبية، ضمن مشاورات الحل السياسي ومحاولة الوصول إلى إجراءات لإنهاء أزمة الانقسام السياسي التي عصفت بليبيا طيلة الأعوام الماضية.

وكان قد دعا بيان سابق لرئاسة مجلس النواب الليبي، الأحد الماضي، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة للمجلس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب؛ وذلك استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة المغربية.