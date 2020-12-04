الهند تحذر كندا من تضرر العلاقات بسبب تصريحات ترودو

استدعت نيودلهي اليوم الجمعة المفوض السامي الكندي لديها، حيث أعربت عن استنكارها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مؤخرا بشأن احتجاجات المزارعين في الهند، وحذرت من أن "مثل هذه الأعمال ستبب ضررا خطيرا في العلاقات".



وأعربت وزارة الخارجية الهندية للمفوض السامي الكندي نادير باتيل عن اعتراضها الشديد على تصريحات ترودو، وعلى تعليقات لبرلمانيين ووزراء كنديين.



وقالت الوزارة إن "تعليقات المسؤولين الكنديين فيما يتعلق بالمزارعين الهنود تشكل تدخلا غير مقبول في شؤوننا الداخلية. وإذا استمرت مثل هذه الإجراءات، فسيكون لها تأثير شديد الضرر على العلاقات بين الهند وكندا".



وأعرب ترودو خلال حديثه في فعالية بمناسبة الذكرى السنوية لميلاد مؤسس السيخية، جورو ناناك، يوم الاثنين الماضي، عن دعمه للمزارعين وقال إن بلاده "ستكون موجودة دوما للدفاع عن حق الاحتجاج السلمي".



وترودو أول زعيم عالمي يعلق على احتجاجات المزارعين الذين واجهوا استخدام الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات على حدود دلهي قبل السماح لهم بتنظيم احتجاجات في المدينة وحولها.



ويحتج آلاف المزارعين على ثلاثة قوانين جديدة مثيرة للجدل بشأن الإصلاحات الزراعية، ويجري ممثلوهم محادثات مع الحكومة.