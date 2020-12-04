فلسطين تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الجمعة، أشارت إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.