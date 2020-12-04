رئيس الوزراء الياباني مازال يرى أن الحكومة ملتزمة بإعانات السفر المحلي رغم الكورونا

مازالت حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدا سوجا ملتزمة بمد إعانات السفر المحلي في إطار حزمة تحفيزية، رغم زيادة حالات الإصابة حيث امتدت إلى موارد المستشفى في بعض أكبر المدن في اليابان.



وسوف تواصل الحكومة حملتها "جو تو ترافل" حتى حزيران/يونيو لسد نقص في الطلب يهدد بدفع الاقتصاد إلى الانكماش، بحسب مسودة خطة تحفيزية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.



وتدعو الخطة لتعافي الاقتصاد لمستوى ما قبل كوفيد-19 بحلول العام الذي ينتهي في أذار/مارس 2022، بحسب المسودة. كما أن الحكومة سوف تمدد مدفوعات التسريح بأجر للعاملين بالوظائف الأعلى حتى شباط/فبراير قبل إخراجهم من الخدمة تدريجيا.



وقال سوجا للصحفيين اليوم الجمعة أن الترويج للسفر يساعد في إعادة بناء الاقتصاد ولكن يجب موازنتها على خلفية المخاطر التي تسببها للصحة العامة. وقال إن أمامه مهمة صارمة لتعزيز الانفاق بشكل فعال عندما يمكن لزيادة الإصابات أن تحد من نوع الإجراءات التي يمكنه تنفيذها.



و تقدم الحملة الشعبية خصما بنسبة 35 % على حزم الرحلات المحلية وقسائم الإنفاق الإضافية التي تقدر بـ15 % من نفقات السفر. وفي حين أن البرنامج ساعد في دعم صناعة السياحة المحلية، فإنه أثار أيضا النقد بأنه قد يساهم في زيادة الإصابات عبر البلاد.