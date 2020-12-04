فرنسا تهدد باستخدام الفيتو ضد اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد بريكست وتصفه بأنه غير جيد

حذرت فرنسا اليوم الجمعة من أنها يمكن أن تستخدم حق النقض "الفيتو" على اتفاق تجاري غير مشجع لما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث تتراجع الآمال في حدوث انفراجة وشيكة بالمفاوضات.



وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون إنه "إذا كان هناك اتفاق ليس جيدا، ولا يلبي مصالحنا، وفقا لتقييمنا، فسوف نعترض عليه".



وبينما شدد على أن باريس تريد التوصل لاتفاق، قال لراديو "يوروب 1" إن "كل دولة لها الحق في استخدام حق النقض /الفيتو/".



وكانت فرنسا تعرب بوجه خاص وبقوة عن رغبة الاتحاد الأوروبي في الاحتفاظ بالوصول إلى مياه الصيد البريطانية بموجب أي اتفاق في المستقبل، وهي مسألة مهمة للغاية للمجتمعات الساحلية الواقعة على كلا جانبي القنال الانجليزي.



وينفد الوقت أمام مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق يغطي شروط التجارة وأيضا التعاون في مجال الشرطة والعدالة وترتيبات الأمن الاجتماعي من بين أمور أخرى.