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رويترز: واشنطن تبحث تسوية تهم جنائية مع المديرة المالية لشركة هواوي

رويترز
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 8:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 8:07 ص

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن وزارة العدل الأمريكية تناقش مع المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية منغ وان تشو، عقد اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الصين من كندا.

وقال المصدر إن محامين وكلتهم منغ تحدثوا مع مسؤولي وزارة العدل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة حول إمكانية التوصل إلى "اتفاق لتأجيل المحاكمة"، مقابل اعترافها بارتكاب مخالفات.

وتتهم واشنطن منغ بخداع مصرف "HSBC" حول العلاقة بين "هواوي" و"سكايكوم"، وهو فرع كان يبيع معدات اتصالات لإيران، ما يعرض المصرف لأثر انتهاك العقوبات الأمريكية على طهران.

وقد أوقفت منغ في نهاية 2018 بمطار فانكوفر، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كندا والصين.

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